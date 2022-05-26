Медведев призвал избавиться от «родимых пятен» бюрократии в России

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Бюрократия и административный гнет губительны для современной России, поэтому от них необходимо избавиться. Такое мнение высказал в четверг, 26 мая, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Очевидно, что в нынешних условиях мы должны постараться вот эти родимые пятна бюрократии и административного такого гнета, который существует в экономике, в максимальной степени снять, — заявил он.

По словам Медведева, российская бюрократия огромна и имеет глубокие исторические корни. Поэтому искоренить ее будет сложно, но сделать это необходимо. Зампред также призвал своих коллег по партии «Единая Россия» поспособствовать упрощению любых административных процедур, передает ТАСС.

До этого Медведев заявил, что Россия не допустит развязывания третьей мировой войны. Зампред уточнил, что именно большой арсенал современного сверхмощного оружия России «охлаждает амбиции» стран, которые в любой момент готовы развязать очередной крупномасштабный военный конфликт.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает наносимый санкциями Запада удар. По его словам, на сегодняшний день ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания.