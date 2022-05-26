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Загрутдинов: Новая детская поликлиника в Войковском районе готова на 90 процентов

Лейла Алиева
Город
Загрутдинов: Новая детская поликлиника в Войковском районе готова на 90 процентов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Головинское шоссе, 6А Карта всех событий

Новая детская поликлиника № 133 в Войковском районе построена на 90 процентов. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Детскую поликлинику № 133 на 320 посещений в смену введут в эксплуатацию в этом году в Войковском районе по адресу: Головинское шоссе, дом 6А. Строительная готовность медицинского учреждения составляет 90 процентов. В настоящий момент на территории ведутся работы по благоустройству, параллельно продолжаются работы по чистовой отделке, — рассказал он.

В трехэтажном здании будут расположены: фильтр-бокс, зона дежурного врача, зона приема анализов, зона платных услуг, кафе готового питания, зона выдачи справок и направлений, зона педиатрического отделения, зоны врачей специалистов, зона вакцинопрофилактики, зона выдачи больничных листов, зона функциональной диагностики, зона лучевой диагностики, зона реабилитации, зона администрации, служебно-бытовые и технические помещения.

29 апреля началось благоустройство территории детской поликлиники. Отмечается, что ее оснащают в соответствии с новыми нормами поликлиник «Московский стандарт+».

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