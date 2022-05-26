Энергетик Фролов: Введение пошлин на российскую нефть не поможет ЕС решить проблему топливного кризиса

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В Европарламенте предложили заменить эмбарго на российскую нефть введением пошлин. Подобная мера, даже если ее удастся реализовать, не поможет Евросоюзу (ЕС) решить проблему топливного кризиса. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В данный момент европейские чиновники сами не понимают, как может работать механизм нефтяных пошлин, отмечает собеседник «ВМ». По его словам, есть две модели пошлинного механизма. Первая — «входной билет», когда пошлину платят поставщики за право доступа на европейский рынок. В таком случае бремя дополнительных расходов упадет на продавцов нефти из России. Это может заставить их самих отказаться от поставок.

— Если вы внедряете пошлинный механизм, который бьет по российским поставщикам, зачем им с вами работать? — задается вопросом эксперт.

Второй механизм состоит в давлении на покупателей нефти. То есть пошлина будет взиматься с европейских компаний, которые продолжают сотрудничать с Россией. Таким образом их будут стимулировать отказаться от покупки российского топлива. В этом случае дополнительные расходы, скорее всего, будут переложены на конечного потребителя.

Ни один из описанных выше механизмов не решит проблему топливного кризиса в Европе, подчеркивает Фролов:

— Наши европейские партнеры пытаются всеми силами сделать вид, что проблема возникла в конце февраля 2022 года. Будто бы энергетический кризис только надвигается. В действительности же они существуют в рамках энергетического кризиса со второй половины 2021 года. И именно с этого момента возникли проблемы, которые пытаются сейчас разрешать. Однако если проблема не решается — она усугубляется.

По данным СМИ, идею введения пошлин на российскую нефть предложил депутат Европарламента от Словакии Эуген Юрзица. Парламентарий полагает, что пошлины позволят выручить деньги от роста цен на нефть и оставить их в стране-импортере.