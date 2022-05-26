Актер из «Славных парней» Рэй Лиотта скончался в возрасте 67 лет

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Голливудский актер Рэй Лиотта, известный по роли в картине Мартина Скорсезе «Славные парни» 1990 года, скончался в возрасте 67 лет. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил портал Deadline.

Актер умер во сне в Доминиканской республике, куда он прибыл на съемки фильма Джона Барра «Опасные воды». Причины смерти актера пока еще неизвестны. У Лиотты осталась дочь Карсен, передает портал.

Рэймонд Джулиан Вицимарли (имя актера при рождении — прим. «ВМ») родился 18 декабря 1954 года в Ньюарке. В возрасте шести месяцев его усыновили Мэри и Альфред Лиотта.

В 1978 году Лиотта дебютировал в телевизионной мыльной опере «Другой мир». Широкую известность принесли фильмы 1986 года «Дикая штучка» Джонатана Демми и картина Фила Олдена Робиносна «Поле его мечты».

Однако настоящую популярность Рэй Лиотта приобрел после исполнения главной роли в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни». После он часто появлялся на больших экранах в эпизодических ролях.

В 2002 году актер озвучил главного героя видеоигры — популярной «GTA: Vice City» — Томми Версетти, на какое-то время получив всплеск популярности в видеоигровой индустрии.