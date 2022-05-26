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Водозаборный узел «Кленово» в ТиНАО реконструируют

Лейла Алиева
Город
Водозаборный узел «Кленово» в ТиНАО реконструируют
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Специалисты реконструируют водозаборный узел «Кленово» в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу поселение Кленовское, село Кленово, ул. 1-й километр Объездной дороги, земельный участок 46А (ТАО), — отметили в сообщении.

В свою очередь председатель комитета Анастасия Пятова отметила, что на данный момент на земельном участке площадью 0,5 гектара расположен водозаборный узел «Кленово» с резервуарами площадью более тысячи квадратных метров, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершили строительные работы в рамках реконструкции десятого по счету очистного сооружения в ТиНАО. Отмечается, что были возведены три аэротенка и аналогичное число вторичных отстойников.

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