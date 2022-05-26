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Политолог Кедми заявил, что Моравецкий должен оказаться «под столом» за слова о России

Евгений Белоусов
В мире
Политолог Кедми заявил, что Моравецкий должен оказаться «под столом» за слова о России
Фото: Youtube

Израильский разведчик, экс-руководитель службы «Натив», политолог и военный эксперт Яков Кедми ответил на недавние слова польского премьера Матеуша Моравецкого, назвавшего русский мир «раковой опухолью».

— Фашистское государство Пилсудского, продолжателем которого является вот этот вот нынешний премьер-министр Польши, когда-то и мой народ (евреев — прим. «ВМ») считало «раковой опухолью», — заявил Кедми.

Политолог напомнил, что Польше часто приходилось терпеть поражения от России. Он пригрозил повторить это. По словам Кедми, Моравецкий за такие высказывания должен находиться «не за столом, а под столом». Политолог также пригрозил «направить» польского премьер-министра туда силой, передает портал «Военное дело».

До этого президент Чечни Рамзан Кадыров потребовал у Польши извинений за нападение на посла РФ. По словам Кадырова, польским властям не следует «играть под дудку» западных стран и США. Это будет иметь для страны серьезные последствия, заявил чеченский президент в своем Telegram-канале.

Матеуш Моравецкий предложил Норвегии поделиться с Украиной прибылью от экспорта нефти и газа. Он подчеркнул, что Норвегия должна «немедленно поделиться» своей прибылью от продажи энергоносителей, оценив дополнительный доход в сложившихся сейчас условиях роста цен.

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