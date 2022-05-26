Очевидец раскрыла подробности обрушения фабрики «Вымпел» в Москве

Фото: РЕН ТВ

Очевидец рассказала об обрушении предназначенного под снос здания фабрики «Вымпел» в Москве. Видеоролик был опубликован в четверг, 26 мая.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: «Вечерняя Москва»

Здание фабрики «Вымпел» обрушилось 26 мая. По данным источника «ВМ», инцидент произошел во время сноса пятого этажа здания на Петровско-Разумовском проезде — рухнули все секции с четвертого по первый этаж.