Здание фабрики «Вымпел» обрушилось в Москве

Фото: РЕН ТВ

В Москве обрушилось здание фабрики «Вымпел», предназначенное под снос. Об этом стало известно в четверг, 26 мая.

По данным источника «ВМ» в экстренных службах, обрушение произошло во время сноса пятого этажа здания на Петровско-Разумовском проезде — рухнули все секции с четвертого по первый этаж.

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До этого сообщалось ,что при пожаре в пятиэтажке в Раменском погиб один человек.