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Здание фабрики «Вымпел» обрушилось в Москве

Елена Самойлова
Происшествия
Здание фабрики «Вымпел» обрушилось в Москве
Фото: РЕН ТВ
Россия, Москва, Петровско-Разумовский проезд, 23/1 Карта всех событий

В Москве обрушилось здание фабрики «Вымпел», предназначенное под снос. Об этом стало известно в четверг, 26 мая.

По данным источника «ВМ» в экстренных службах, обрушение произошло во время сноса пятого этажа здания на Петровско-Разумовском проезде — рухнули все секции с четвертого по первый этаж.

Видео: РЕН ТВ

До этого сообщалось ,что при пожаре в пятиэтажке в Раменском погиб один человек.

обрушения здание Северный административный округ (САО)
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