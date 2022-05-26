Движение трамваев на Щербаковской улице восстановлено

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Россия, Москва, Щербаковская улица Карта всех событий

Движение трамваев № 11, 12 и 34 на улице Щербаковской удалось восстановить. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на улице Щербаковской, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на улице Щербаковской, в районе остановки «Фортунатовская улица» задерживаются трамваи №11, 12 и 34.

До этого стало известно, что трамваи между станцией метро «Войковская» и улицей Михалковской не будут курсировать с 28 мая по выходным дням из-за проведения ремонтных работ. Вместо трамваев пассажиры могут воспользоваться автобусом № 023, который следует от метро «Войковская» до проезда Черепановых (по Соболевскому проезду).

Кроме того, на нескольких участках улицы Поляны будет ограничено движение транспорта с 30 мая в связи со строительством инженерных сетей. В частности, движение изменится на улице Поляны, дом 52, с 30 мая по 28 августа на круглосуточной основе. Помимо этого, с 14 сентября по 10 декабря перекроют движение на улице Поляны от дома 56 до дома 52.