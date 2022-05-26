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Движение трамваев на улице Орджоникидзе восстановлено

Лейла Алиева
Город
Движение трамваев на улице Орджоникидзе восстановлено
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Орджоникидзе Карта всех событий

Движение трамваев № 14 и 39 на улице Орджоникидзе удалось восстановить. Об этом сообщили в четверг, 26 мая, в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на улице Орджоникидзе, — отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что трамваи № 14 и 39 на улице Орджоникидзе, в районе остановки «Донской монастырь», задерживаются из-за ДТП двух автомобилей на путях.

До этого стало известно, что движение трамваев № 11, 12 и 34 на улице Щербаковской, в районе остановки «Донской монастырь», удалось восстановить.

Также стало известно, что с 25 мая в связи с проведением строительных работ движение транспорта ограничат в районе Солдатской и Наличной улиц.

Кроме того, в столичном департаменте транспорта рассказали жителям города, где можно посмотреть на цветение яблони и сирени. Так, в Екатерининском парке гости могут увидеть, как яблони покрываются розовыми соцветиями и фотогенично отражаются в центральном пруду. При этом цветение сирени можно увидеть в Сиреневом саду. Здесь растут уникальные экземпляры, внесенные в международный реестр.

Транспорт ДТП Трамваи
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