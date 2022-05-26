Организаторы конкурса в Италии, отстранившие россиянок, не пришли в мэрию

Фото: Pexels

Организаторы международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера, не допустившие к участию трех российских скрипачек, не явились на встречу с представителями властей итальянской Гориции. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил мэр города Родолфо Дзиберна.

— Я предпринял последнюю попытку с ассоциацией Lipizer вновь открыть двери трем российским скрипачкам, исключенным из конкурса за национальность, — заявил он.

На встрече должны были присутствовать префект города и советник по вопросам культуры, однако со стороны организаторов конкурса на нее никто не пришел, уточнил Дзиберна.

Теперь между городской властью и ассоциацией возникла непреодолимая дистанция в отношении к музыке, как к «инструменту мира и мосту между народами», передает слова мэра РИА Новости.

21 мая Международный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера объявил об исключении трех скрипачек из России.

Также стало известно об отмене концертов британской музыкальной рок-группы Franz Ferdinand в столице 1 июля из-за ситуации на Украине. Организаторы попросили слушателей обращаться по вопросам возврата билетов в места их приобретения.