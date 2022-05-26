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«Врут, сволочи»: Агутин ответил на слухи о смерти дочери

Георгий Соланович
Общество
«Врут, сволочи»: Агутин ответил на слухи о смерти дочери
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский певец Леонид Агутин прокомментировал слухи о смерти дочери. Он опроверг сообщения о кончине наследницы в одной из социальных сетей в четверг, 26 мая.

— Врут, сволочи, — написал исполнитель.

Слухи о смерти дочери Агутина появились в Сети накануне. Некоторые пользователи сообщали, что девушка находится в больнице, другие утверждали, что она вовсе умерла.

У артиста две дочери: 26-летняя Полина и 23-летняя Елизавета.

В октябре прошлого года певица Анжелика Варум рассказала, как зарабатывает на жизнь их с Леонидом Агутиным дочь, которая живет в США. По словам звезды, Лиза Варум какое-то время работала в Штатах кухаркой, так как хорошо готовит, а теперь устроилась на должность курьера.

В минувшем августе Лиза получила паспорт гражданина США. Фотографию с документом она разместила в социальных сетях.

Дочь артистов пошла по их стопам и также посвятила себя музыке.

До этого певица Анжелика Варум рассказала о своем отношении к любви и изменам. В своем посте она написала, что ни одно мгновение их совместной жизни с музыкантом Леонидом Агутиным она не хотела бы вычеркнуть.

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