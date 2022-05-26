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Минобороны: Коридор для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины увеличен

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Коридор для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины увеличен
Фото: depositphotos

Гуманитарный коридор, по которому иностранные суда могут выйти из черноморских портов Украины, скорректирован. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора. С 27 мая 2022 года морской гуманитарный коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы три мили, — заявил он.

По словам Мизинцева, ответственность за безопасность выхода судов из портов и следования до района сбора несет Киев. Коридор действует каждый день с 8:00 до 19:00 по московскому времени, передает слова Мизинцева Telegram-канал Минобороны России.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск полностью разминировали порт в Мариуполе. Уточняется, что всего в ходе разминирования специалистами было обследовано 134 сооружения.

После Михаил Мизинцев сообщил об открытии 25 мая в 8:00 гуманитарного коридора в направлении Черного моря из порта. По нему город должны были покинуть запертые там суда иностранных государств.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, мариупольский порт покинули пять иностранных судов.

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