Недостроенные склады демонтировали в Чертаново Центральном

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, 1-й Дорожный проезд, 6 Карта всех событий

На территории района Чертаново Центральное снесли объект незавершенного строительства. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— На юге столицы по адресу: 1-й Дорожный проезд, владение 6, демонтирован объект незавершенного строительства, — отметил он.

Отмечается, что работы по строительству административно-складского корпуса и склада для хранения металлопроката начались в 2009 году, но уже в 2010 году были приостановлены из-за дефицита финансирования. Вопрос сноса объекта ввиду неудовлетворительного технического состояния конструкций рассматривался оперативной группой по сокращению объектов незавершенного строительства, и в марте этого года объект был демонтирован.

Кроме того Левкин отметил, что на данный момент прорабатывается концепция развития освобожденной территории в рамках действующих видов разрешенного использования участка и его функционального назначения, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что в районе Северное Медведково демонтировали незаконно возведенную пристройку к торговому центру . Отмечается, что на площади более 33 квадратных метров действовала точка общественного питания.