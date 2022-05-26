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Недостроенные склады демонтировали в Чертаново Центральном

Лейла Алиева
Город
Недостроенные склады демонтировали в Чертаново Центральном
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, 1-й Дорожный проезд, 6 Карта всех событий

На территории района Чертаново Центральное снесли объект незавершенного строительства. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— На юге столицы по адресу: 1-й Дорожный проезд, владение 6, демонтирован объект незавершенного строительства, — отметил он.

Отмечается, что работы по строительству административно-складского корпуса и склада для хранения металлопроката начались в 2009 году, но уже в 2010 году были приостановлены из-за дефицита финансирования. Вопрос сноса объекта ввиду неудовлетворительного технического состояния конструкций рассматривался оперативной группой по сокращению объектов незавершенного строительства, и в марте этого года объект был демонтирован.

Кроме того Левкин отметил, что на данный момент прорабатывается концепция развития освобожденной территории в рамках действующих видов разрешенного использования участка и его функционального назначения, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что в районе Северное Медведково демонтировали незаконно возведенную пристройку к торговому центру . Отмечается, что на площади более 33 квадратных метров действовала точка общественного питания.

демонтаж Москва Район Чертаново Центральное
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