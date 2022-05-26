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С 27 мая в Венгрии вводят ограничения на заправку бензином

Егор Провоторов
В мире
С 27 мая в Венгрии вводят ограничения на заправку бензином
Фото: pixabay.com

С пятницы, 27 мая, в Венгрии смогут заправляться бензином лишь автомобили с регистрационными номерами этого государства. Об этом в четверг заявил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

По его словам, сказанным в интервью одному из венгерских порталов, с пятницы по сниженным ценам, установленным на автозаправочных станциях (АЗС) в Венгрии, смогут заправляться только транспортные средства с местными номерами.

Гуйяш подчеркнул, что «топливный туризм» угрожает безопасности поставок и является злоупотреблением замороженным ценам на бензин, пишет газета «Известия».

В минувший вторник, 24 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в стране режим чрезвычайного положения на фоне ситуации на Украине и энергетического кризиса в Европе.

Глава местного правительства указал на то, что ситуация угрожает финансовой безопасности государства. По его мнению, подобная мера даст кабмину пространство для маневра и возможность срочного реагирования на последствия.

По словам Орбана, антироссийские санкции и происходящее на Украине привели к колоссальным экономическим потрясениям и резкому росту цен во всем мире

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