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Венгрия вводит чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Венгрия вводит чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине
Фото: Pixabay

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране чрезвычайного положения на фоне конфликта на Украине. Об этом во вторник, 24 мая, он заявил в видеообращении в своих социальных сетях.

— Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение, — заявил он.

По словам Орбана, антироссийские санкции и происходящее на Украине привели к колоссальным экономическим потрясениям и резкому росту цен во всем мире, передает его слова ТАСС.

До этого венгерский премьер заявил, что страна не согласна с ограничительными мерами, которые Евросоюз вводит в отношении России, так как их последствия сравнимы с ударом ядерной бомбы.

16 мая Орбан сообщил, что санкции против России эффективны только на бумаге, а на деле «проваливается» тот, кто вводит континентальную блокаду. По его словам, основной ущерб от антироссийских санкций обрушился на тех, кто их вводит.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия намеревалась захватить часть территории соседней страны после начала российской специальной операции на Украине.

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