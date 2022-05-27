Финансовый аналитик объяснил, с чем связан резкий разворот рубля

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Начиная с середины недели укрепление рубля остановилось, а объемы торгов долларом в среду достигли максимальных показателей с начала спецоперации РФ на Украине, которые составили 3,5 миллиарда в американской валюте. Это объясняется выходом крупных игроков на торговые площадки, они скупали доллар перед внеплановым заседанием Банка России, заявил главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Специалист напомнил, что сезон налоговых выплат подошел к концу, а нормы реализации валютной выручки экспортерами были снижены на 30 процентов — с 80 до 50. Это, по словам эксперта, «сузило навес» предложения долларов на валютном рынке.

Теперь в ближайшие две недели курс американской национальной валюты может достичь 65 рублей, что будет вполне комфортно для бюджета, предположил аналитик.

Жильников заметил, что к отметкам 55 рублей за доллар курс уже вряд ли вернется. По итогам года средняя отметка будет составлять 79,7 рубля за доллар, поскольку давление на курс будет оказывать восстановление импорта, заявил специалист в интервью агентству «Прайм».

В минувший четверг, 26 мая, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что России необходимо возвращаться к равновесному курсу рубля, который был ранее.