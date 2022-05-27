Иран хочет готов поставлять автозапчасти и газотурбины в Россию по бартеру

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Иран выразил готовность проводить с Россией бартерные сделки по обмену металлургической продукции на автомобильные запчасти и газовые турбины. Об этом в минувший четверг, 26 мая, сообщил министр торговли, промышленности и шахт Ирана Сейед Резу Фатеми Амин. Его слова цитирует местная пресса.

В кулуарах заседания межправительственной комиссии РФ и Ирана политик заявил, что исламская республика намерена использовать договоренности о бартере с российскими партнерами для получения сырья, необходимого для металлургической и горнодобывающей промышленности. Он отметил, что стране нужны свинец, сталь, цинк и алюминий, поставки которых можно будет наладить посредством бартера, пишет ТАСС.

Амин подчеркнул, что Тегеран сможет передавать Москве газовые турбины и автозапчасти в обмен на металлургическую продукцию. По словам министра, страны также договорились проработать варианты бартерных сделок по целому ряду товаров и сырья.

В середине апреля экономист Джамшид Адалатиян заявил, что создание нового торгового союза с участием России, Ирана и Китая, а также новой мировой валюты способно со временем прервать гегемонию доллара на международном экономическом рынке.