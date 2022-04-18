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Союз РФ, Китая и Ирана может прекратить гегемонию доллара на мировом рынке

Егор Провоторов

В мире
Союз РФ, Китая и Ирана может прекратить гегемонию доллара на мировом рынке
Фото: Pixabay

Создание нового торгового союза с участием России, Ирана и Китая, а также новой мировой валюты способно со временем прервать гегемонию доллара на международном экономическом рынке, считает экономист Джамшид Адалатиян.

Специалист уверен, что миру стоит задуматься о поиске альтернативных средств расчета при операциях по купле-продаже нефти, газа и прочих энергоресурсов.

Если крупные игроки на рынке находятся под санкциями, значит они могут договориться о создании союза, внутри которого выберут валюту, которую будут использовать в своих сделках. По мнению Адалатияна, этой валютой будет не доллар, который вследствие таких манипуляций потеряет свою силу.

При этом эксперт подчеркнул, что гегемонию американской валюты в один момент не получится, поскольку она все еще является господствующей при сделках между странами и большими корпорациями. Однако в долгосрочной перспективе такой сценарий возможет, пишет РИА Новости.

Накануне японский экономист Дайсукэ Каракама пояснил, что доля доллара достигает исторического минимума из-за антироссийских санкций США.

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