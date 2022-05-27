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Посольство России обвинило США в «раскручивании русофобской истерии»

Егор Провоторов
В мире
Посольство России обвинило США в «раскручивании русофобской истерии»
Фото: vk/rusembusa

Соединенным Штатам стоит прекратить использовать профильные площадки в области контроля над вооружениями и нераспространения для «сведения политических счетов», заявило в четверг, 26 мая, российское посольство в Вашингтоне, комментируя заявление представителя Госдепа США.

Диппредставительство отметило, что Штаты используют такие площадки в целях «раскручивания русофобской истерии», называя Москву угрозой международной безопасности. Дипломаты заявили, что именно Вашингтон своими действиями подрывают глобальный режим нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Это, согласно заявлению, подтверждается доказательствами, которыми располагает Минобороны РФ, о создании США сети военно-биологических лабораторий на Украине.

В посольстве РФ призвали американскую сторону вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу в области нераспространения подобного оружия, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе стало известно, что американские военнослужащие, прошедшие боевые действия в горячих точках, выступают против гипотетической войны с Россией и чрезмерной поддержки Украины.

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