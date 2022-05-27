Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Пилотный проект по отказу от бумажной документации запустили в двух столичных больницах

Араз Салехов
Город
Пилотный проект по отказу от бумажной документации запустили в двух столичных больницах
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В двух столичных детских больницах объявили о запуске пилотного проекта по ведению медицинских документов исключительно в цифровом виде. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сегодня в детских поликлиниках полным ходом ведется работа по переходу на безбумажный документооборот. Теперь мы приступаем к следующему этапу — цифровизации документооборота в столичных стационарах. Как всегда, начинаем с пилотного проекта: переводим в полностью цифровой формат работу детских больниц — Морозовской детской больницы и детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой. На первом этапе переводим в цифру работу приемных отделений, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра добавила, что подобная инициатива даст возможность упорядочить и оптимизировать все ключевые процессы оказания медпомощи в стационарах, аккумулировать всю информацию в единой цифровой среде, освободив медицинских специалистов от лишней бумажной работы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о расширении функционала электронной медицинской карты ребенка. Теперь родители и врачи смогут следить за историей болезни своего ребенка в онлайн-формате.

Медицина Анастасия Ракова Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте