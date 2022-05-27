Пилотный проект по отказу от бумажной документации запустили в двух столичных больницах

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В двух столичных детских больницах объявили о запуске пилотного проекта по ведению медицинских документов исключительно в цифровом виде. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сегодня в детских поликлиниках полным ходом ведется работа по переходу на безбумажный документооборот. Теперь мы приступаем к следующему этапу — цифровизации документооборота в столичных стационарах. Как всегда, начинаем с пилотного проекта: переводим в полностью цифровой формат работу детских больниц — Морозовской детской больницы и детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой. На первом этапе переводим в цифру работу приемных отделений, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра добавила, что подобная инициатива даст возможность упорядочить и оптимизировать все ключевые процессы оказания медпомощи в стационарах, аккумулировать всю информацию в единой цифровой среде, освободив медицинских специалистов от лишней бумажной работы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о расширении функционала электронной медицинской карты ребенка. Теперь родители и врачи смогут следить за историей болезни своего ребенка в онлайн-формате.