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Комплекс коллекторов «Пресненский» в центре Москвы модернизируют

Араз Салехов
Город
Комплекс коллекторов «Пресненский» в центре Москвы модернизируют
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Специалисты АО «Москоллектор» начали модернизацию комплекса коллекторов «Пресненский», в ходе которой они проведут весь комплекс работ без масштабных разрытий. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В рамках модернизации в комплексе коллекторов «Пресненский» восстановят несущие способности строительных конструкций, водонепроницаемость и гидроизоляцию стыков плит перекрытий и стеновых панелей, проведут герметизацию кабельных и трубных вводов. Также специалисты выполнят работы по усилению строительных конструкций коллектора, при необходимости восстановят разрушенный слой бетона, заменят технологические металлоконструкции, электрооборудование и освещение в коллекторе, — рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Помимо этого, на территории объекта собираются заменить технологическое оборудование систем охранно-пожарной сигнализации, диспетчерского управления и автоматического контроля метана. Для всех работ, как уточняется, будут использованы материалы отечественных производителей.

Планируется, что все работы завершатся во второй половине 2023 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно об окончании работ, связанных с капитальным ремонтом коллектора «Бахрушинский». Напомним, что этот коллектор является частью комплекса коллекторов «Павелецкий», его длина составляет 735 метров.

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