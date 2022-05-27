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Володин: Все попытки изолировать Россию провалились

Полина Долганова
В мире
Володин: Все попытки изолировать Россию провалились
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты утратили поддержку в мире. Об этом он написал на своей странице в Telegram в пятницу, 27 мая.

Он уточнил, что согласно голосованиям, которые проходили в Организации объединенных наций (ООН), США не поддерживает большая часть мирового населения.

Спикер Думы напомнил, что в начале марта Генассамблея ООН рассматривала вопрос об осуждении российской спецоперации. Против РФ отказались выступать 40 стран, общее население которых составляет 4,47 миллиарда человек, то есть 57,3 процента населения планеты.

Аналогичным образом 82 страны отказались голосовать против России, когда поднимался вопрос о приостановке членства РФ в СПЧ ООН.

Володин отметил, что по этой причине американский президент Джо Байден хочет реформировать ООН и удержать позиции Штатов.

— Все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились, — подытожил спикер ГД.

Недавно спикер Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале список стран, которые ввели наибольшее количество санкций в отношении России. Володин добавил, что перечисленные государства виноваты в нынешних проблемах и будущих трудностях на мировой арене.

Вячеслав Володин ООН США
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