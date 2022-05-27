Врач пояснила, с какими заболеваниями можно спутать сезонную аллергию на пыльцу

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Поллиноз, то есть аллергию на пыльцу, из-за схожести симптомов можно спутать с целым рядом заболеваний. Например, с ОРВИ, так как в этом случае у человека также наблюдаются насморк и слезотечение. Об этом сообщила врач общей практики Лада Попова.

— Иногда затянувшийся ринит у взрослых и детей может быть связан с кистой, которая воспаляется и дает затяжной ринит, а подозревают, что это поллиноз, — пояснила Попова в комментарии Life.ru.

По словам врача, бывает и такое, что у малышей и детей дошкольного возраста в носу может оказаться инородное тело. Например, они могут просто засунуть туда игрушку. Застрявшие предметы также могут являться причиной выделений из носа. Поэтому в любом случае стоит пройти осмотр у лор-врача, чтобы тот поставил точный диагноз и назначил своевременное лечение.

Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев отметил, что постоянный насморк может привести к инфаркту или инсульту. По его словам, хронический ринит, помимо дискомфорта, способствует плохой вентиляции головного мозга.