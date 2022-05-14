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Отоларинголог предупредил о возможном инфаркте при хроническом насморке

Лейла Алиева
Общество
Отоларинголог предупредил о возможном инфаркте при хроническом насморке
Фото: Depositphotos

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев отметил, что постоянный насморк может привести к инфаркту или инсульту.

—Хронический ринит, помимо дискомфорта, способствует плохой вентиляции головного мозга. Человек плохо высыпается, храпит, появляется склонность к инфарктам и инсультам — рассказал Зайцев.

Кроме того он добавил, что человек при этом может чувствовать головную боль и апатию, передает ФАН.

До этого кардиологи перечислили самые полезные овощи для здоровья сердца. Например, постоянно употребление большего количества листовой зелени может снизить риск инсульта и ишемической болезни сердца почти на 16 процентов. При этом овощи полезны при употреблении как в сыром виде, так и после тепловой обработки.

Также кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, резкое снижение артериального давления может привести к инсульту и инфаркту, а также к печеночной и почечной недостаточности. Врач порекомендовал не злоупотреблять препаратами, которые снижают давление, и не использовать их без назначения врача.

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