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Скончался выдающийся ученый-океанолог Виктор Фукс

Анастасия Колоскова
Общество
Скончался выдающийся ученый-океанолог Виктор Фукс
Фото: spbu.ru

Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор географических наук, заслуженный деятель науки Виктор Фукс скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщается на сайте СПбГУ.

Уточняется, что смерть выдающегося ученого наступила 24 мая.

Всю жизнь Виктор Робертович занимался исследованием приливных явлений и планетарных волновых процессов в Мировом океане. Результаты его трудов используются в промысловой океанографии и метеорологии.

Он автор более 300 опубликованных научных работ, в том числе 12 монографий и двух учебных пособий.

— Его исследовательская деятельность строилась на решении оригинальных теоретических и методических задач, основанных на обширном фактическом материале. Он был участником и руководителем множества экспедиций, новатором в освоении современных методов исследований и расчетов, его вклад в научную деятельность кафедры океанологии, отечественной и мировой науки неоценим, — отмечается в сообщении.

В 2013 году президент России Владимир Путин наградил профессора золотой медалью имени Ф. П. Литке Русского географического общества, присуждаемой за новые и важные географические открытия в Мировом океане.

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