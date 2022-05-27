Эксперт дал советы, как правильно заваривать чай

Фото: depositphotos

Глава британской компании по производству чая Себастьян Михаэлис рассказал, как правильно заваривать чай.

Эксперт отметил, что качество воды и правильное заваривание чая позволяют раскрыть вкус этого напитка.

Специалист отметил, что люди часто кипятят воду в чайнике дважды. Михаэлис подчеркнул, что делать этого не следует, так как вкус чая раскрывается только в свежей воде. Также имеет значение температура воды. Например, зеленый чай необходимо заваривать исключительно при температуре 85 градусов.

Также эксперт добавил, что необходимо добавлять молоко в чай, а не наоборот. Пакетик следует вынимать из чашки спустя две–три минуты после заливания его кипятком, передает ФАН.

Чрезмерное употребление крепкого чая может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала врач-невролог Валентина Исаева. По словам медика, этот излюбленный напиток россиян может спровоцировать у них проблемы с пищеварением.