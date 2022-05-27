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Движение транспорта ограничат в центре Троицка из-за празднования Дня городского округа

Араз Салехов
Город
Движение транспорта ограничат в центре Троицка из-за празднования Дня городского округа
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, Троицк, улица Пушковых Карта всех событий

В субботу, 28 мая, движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре Троицка в связи с проведением празднования Дня городского округа. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Движение транспорта ограничат в центре Троицка из-за празднования Дня городского округа Фото: Пресс-служба ЦОДД

Так, с 10:00 до 10:30 ограничат движение транспорта на улице Пушковых от Школьной до Центральной улицы; с 10:30 до 11:30 нельзя будет проехать по Центральной улице на участке от улицы Пушковых до дома 1 на Сиреневом бульваре; с 21:50 до 22:20 будут перекрыты Центральная улица от дома 26 до кругового пересечения с Физической улицей, Физическая улица от пересечения с Центральной улицей до Калужского шоссе, а также Солнечная улица от дома 4 до кругового пересечения Физической и Центральной улиц.

Помимо этого, с 25 мая в районе Солдатской и Наличной улиц будет ограничено движение транспорта в связи с проведением строительных работ.

Также с 30 мая на ряде участков улицы Поляны перекроют движение в связи со строительством инженерных сетей. В частности, движение ограничат на улице Поляны, дом 52, с 30 мая по 28 августа на круглосуточной основе. Помимо этого, с 14 сентября по 10 декабря перекроют движение на улице Поляны от дома 56 до дома 52; с 31 мая по 10 декабря автомобили прекратят движение на улице Поляны в районе дома 75, строение 1.

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