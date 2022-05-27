Движение транспорта ограничат в центре Троицка из-за празднования Дня городского округа

В субботу, 28 мая, движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре Троицка в связи с проведением празднования Дня городского округа. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Фото: Пресс-служба ЦОДД
Так, с 10:00 до 10:30 ограничат движение транспорта на улице Пушковых от Школьной до Центральной улицы; с 10:30 до 11:30 нельзя будет проехать по Центральной улице на участке от улицы Пушковых до дома 1 на Сиреневом бульваре; с 21:50 до 22:20 будут перекрыты Центральная улица от дома 26 до кругового пересечения с Физической улицей, Физическая улица от пересечения с Центральной улицей до Калужского шоссе, а также Солнечная улица от дома 4 до кругового пересечения Физической и Центральной улиц.
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017. Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор vm.ru: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.