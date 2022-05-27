Диетолог пояснил, можно ли заваривать чай несколько раз

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Сколько бы раз ни заваривали чай, вреда не добавится, однако польза может уйти, рассказал диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Специалист отметил, что зеленый чай можно заваривать несколько раз. Но это скорее актуально для тех людей, которые являются специалистами по завариванию чая. По словам диетолога, таким способом мастера чайных церемоний стараются раскрыть аромат и вкус напитка.

— Подтвержденных научно данных о вреде повторного заваривания нет, — отметил диетолог в комментарии Nation News.

Между зеленым и черным чаем стоит сделать выбор в пользу первого. Этот напиток содержит довольно много соединений, которые называются катехинами. Они обладают оздоравливающим, омолаживающим эффектом и могут препятствовать возникновению злокачественных опухолей или же замедлять их развитие.

Зеленый чай также улучшает состояние кожи, ногтей и волос, добавил диетолог.

До этого глава британской компании по производству чая Себастьян Михаэлис рассказал, как правильно заваривать чай.