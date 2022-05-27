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ФОМ: Путину доверяют 79 процентов россиян

Полина Долганова
Общество
ФОМ: Путину доверяют 79 процентов россиян
Фото: er.ru

Около 79 процентов граждан России доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

Согласно результатам опроса, 79 процентов россиян доверяют Путину, а 13 процентов — скорее не доверяют. Еще 8 процентов респондентов затруднились ответить.

При этом 81 процент от общего числа опрошенных сообщили, что Путин достойно справляется со своими обязанностями. Противоположное мнение выразили 10 процентов граждан. Остальные россияне затруднились однозначно ответить на соответствующий вопрос.

Всего в опросе приняли участие 1,5 тысячи человек, передает РИА Новости.

28 февраля во ВЦИОМ сообщили, что две трети россиян (68 процентов) поддерживают проведение Россией спецоперации на Украине. Уточняется, что каждый пятый опрошенный (22 процента) не поддерживает проведение спецоперации, а каждый десятый респондент затруднился ответить (10 процентов). Кроме того, четверть россиян уверена, что спецоперация на Украине преследует цель защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР (26 процентов).

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