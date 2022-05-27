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Эксперт назвал самые надежные валюты

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперт назвал самые надежные валюты
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал, стоит ли покупать валюту и в чем лучше хранить сбережения.

Голубовский считает, что в мировой экономике в рамках кризиса наиболее надежной валютой останется доллар, а средством сбережения — золото.

Он напомнил, что глобальный кризис начался еще в 2020 году во время пандемии коронавируса. Если произойдет обвал фондовых рынков, то наилучшей валютой будет американский доллар, а на втором месте — швейцарский франк. Также эксперт посоветовал инвестировать в золото. По его словам, это реальная альтернатива валютам, цена на металл не упадет.

При этом, по его словам, пока такая ситуация не отразится на рубле, так как российская экономика отрезана от глобальной.

— Валюта и экономика сейчас в значительной степени отвязаны от динамики мировых глобальных экономических процессов. По вышеперечисленному сценарию из основных валют больше всего пострадает евро, но на рубле это скажется в меньшей степени, — пояснил он в комментарии НСН.

27 мая Московская биржа открылась значительным укреплением доллара и евро, о чем свидетельствуют данные торговой площадки. Курс евро поднялся до 70 рублей, передает ФАН.

ЦБ будет продолжать снижать ключевую ставку, поэтому делать банковские вклады нужно как можно быстрее, а с оформлением кредитов лучше подождать некоторое время. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Александр Разуваев.

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