Злоумышленник украл телефон у спящего пассажира электрички Москва — Нара

Злоумышленник похитил у спящего пассажира электрички дорогостоящий смартфон. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
По данным ведомства, все произошло в электропоезде Москва — Нара.
Момент кражи попал на видео: на кадрах заметно, что мужчина обратил внимание на заснувшего пассажира и забрал его телефон. Затем он вышел в тамбур. На руку злоумышленнику сыграло то, что в вагоне поезда не было других людей.
Видео: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в дежурную часть на станции Нара. Сумма ущерба превысила 82 тысячи рублей.
Просмотрев записи с камер наблюдения, правоохранители вычислили подозреваемого и задержали 23-летнего уроженца Кабардино-Балкарской республики. Он признал вину, раскаялся в содеянном и рассказал, что продал похищенный телефон за 33 тысячи рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Фигурант находится под подпиской о невыезде.
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