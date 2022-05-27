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Злоумышленник украл телефон у спящего пассажира электрички Москва — Нара

Елена Самойлова
Происшествия
Злоумышленник украл телефон у спящего пассажира электрички Москва — Нара
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Злоумышленник похитил у спящего пассажира электрички дорогостоящий смартфон. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, все произошло в электропоезде Москва Нара.

Момент кражи попал на видео: на кадрах заметно, что мужчина обратил внимание на заснувшего пассажира и забрал его телефон. Затем он вышел в тамбур. На руку злоумышленнику сыграло то, что в вагоне поезда не было других людей.

Видео: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в дежурную часть на станции Нара. Сумма ущерба превысила 82 тысячи рублей.

Просмотрев записи с камер наблюдения, правоохранители вычислили подозреваемого и задержали 23-летнего уроженца Кабардино-Балкарской республики. Он признал вину, раскаялся в содеянном и рассказал, что продал похищенный телефон за 33 тысячи рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

27 апреля стало известно, что один из пассажиров столичного метрополитена распылил перцовый баллончик во время драки в вагоне.

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