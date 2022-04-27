Мужчина распылил перцовый баллончик во время драки в вагоне столичного метро

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

В вагоне электропоезда в ходе возникшего словесного конфликта, переросшего в драку, пассажир распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в вечерний час пик в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Таганская» до станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии, между пассажирами возник словесный конфликт, переросший в драку. В какой-то момент один из участников потасовки распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика.

Получив информацию о происшествии, сотрудники МВД прибыли на место и задержали всех участников драки.

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Перцовый баллончик распылил 39-летний житель Подмосковья. Он также был задержан на станции метро «Текстильщики». В ходе досмотра полицейские выяснили, что злоумышленник также похитил телефон потрепавшего, который тот выронил.

В результате действий злоумышленника пострадал 21-летний приезжий и 42-летняя жительница столицы, которые стояли рядом в момент драки. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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