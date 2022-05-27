Песков прокомментировал заявления Зеленского о готовности к переговорам

Фото: Администрация президента РФ

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с российской стороной противоречат тому факту, что переговорный процесс был заморожен по инициативе Киева. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной, что абсолютно контрастирует с упомянутыми заявлениями Зеленского, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

До этого глава российской делегации на переговорах и помощник президента РФ Владимир Мединский назвал Украину инициатором заморозки переговоров. Он отметил, что Россия всегда выступала за диалог с Киевом и никогда не отказывалась от него.

В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, поскольку это не входит в его стратегию, равно как и в планы его западных кураторов.