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Песков прокомментировал заявления Зеленского о готовности к переговорам

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков прокомментировал заявления Зеленского о готовности к переговорам
Фото: Администрация президента РФ

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с российской стороной противоречат тому факту, что переговорный процесс был заморожен по инициативе Киева. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной, что абсолютно контрастирует с упомянутыми заявлениями Зеленского, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

До этого глава российской делегации на переговорах и помощник президента РФ Владимир Мединский назвал Украину инициатором заморозки переговоров. Он отметил, что Россия всегда выступала за диалог с Киевом и никогда не отказывалась от него.

В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, поскольку это не входит в его стратегию, равно как и в планы его западных кураторов.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Переговоры
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