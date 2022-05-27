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Песков назвал «междоусобчиком» вероятную инициативу Джонсона создать альянс с Киевом

Полина Долганова
В мире
Песков назвал «междоусобчиком» вероятную инициативу Джонсона создать альянс с Киевом
Фото: Администрация президента РФ

Новости об идее британского премьер-министра Бориса Джонсона создать военный антироссийский альянс вместе с Киевом стоит воспринимать как сообщения СМИ, которые можно подвергать сомнению. Об этом в пятницу, 27 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, если данные новости являются правдой, то это можно назвать «междоусобчиком», который подорвет позиции Европейского союза.

— Мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона. В этом случае, наверное, это означало бы, что он предлагает такой «междоусобчик», с тем чтобы подорвать позиции ЕС. То есть позиции такого общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

26 мая итальянская газета Corriere Della Sera сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать новый международный альянс для противостояния России. По информации издания, Лондон предлагает объединить под одним флагом государства, недовольные политикой Брюсселя и действиями Берлина в адрес Москвы, в новый «политический, экономический и военный альянс», способный стать альтернативой Евросоюзу.

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