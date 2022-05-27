Кипелов объяснил свое понимание Родины после высказывания Шевчука

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Рок-музыкант Валерий Кипелов вслед за своим коллегой Юрием Шевчуком поразмышлял на тему, что такое Родина. Видеоролик с его словами на очередном концерте опубликовало издание ura.ru.

В своем выступлении певец сослался на недавнее высказывание лидера группы ДДТ, в котором он назвал Родиной бабушку, продающую картошку.

— Для меня Родина — это вы, это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина. Храни вас Бог! Победа будет за нами! — заявил Кипелов.

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18 мая Юрий Шевчук негативно высказался о специальной военной операции во время концерта в Уфе. Монолог артиста, в котором он объяснил свое понимание Родины, фанаты засняли на видео и опубликовали в интернете.

После выступления полицейские опросили музыканта и составили административный протокол по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации», согласно которой Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

20 мая стало известно, что лидер группы ДДТ рискует стать фигурантом уголовного дела. Его высказывания на концерте в Уфе заинтересовали Следственный комитет.