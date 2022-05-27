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Воспитатель детсада в Одинцове избила двух малышей

Елена Самойлова
Происшествия
Воспитатель детсада в Одинцове избила двух малышей
Фото: shutterstock
Россия, Московская область, Одинцово, Новоспортивная улица Карта всех событий

Воспитатель детсада в Одинцове избила двух малышей. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, сотрудница одного из детских садов на улице Новоспортивной ударила двух воспитанников в возрасте трех лет. Родители пострадавших обратились в больницу, где малышам была оказана помощь.

— Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, — добавила Петрова.

В свою очередь Одинцовская городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям ответственных за безопасность жизни и здоровья детей. Это подтвердила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

23 мая трое воспитанников детского сада на севере столицы сбежали с территории. В администрации учреждения заявили, что по данному факту будет проведено служебное расследование, а все виновные — наказаны.

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