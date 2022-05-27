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Канцлер Австрии анонсировал предстоящий телефонный разговор с Путиным

Анастасия Колоскова
Политика
Канцлер Австрии анонсировал предстоящий телефонный разговор с Путиным
Фото: bundeskanzleramt.at

Канцлер Австрии Карл Нехаммер намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу. Об этом он сообщил в социальных сетях.

— После разговоров с президентом Украины, премьером Украины, генсеком ООН и президентом Турции я проведу телефонную беседу с президентом Путиным сегодня во второй половине дня, — написал Нехаммер в Twitter.

Он назвал свой звонок российском лидеру вкладом Австрии «в рамках ее активной политики нейтралитета».

Политик подчеркнул, что «проложить путь к миру на Украине» может только диалог.

В администрации президента России пока не подтвердили возможные переговоры с австрийским канцлером.

Последняя встреча Путина и Нехаммера состоялась 11 апреля в подмосковной резиденции российского лидера. Она проходила в закрытом для прессы режиме. По сообщениям австрийских журналистов, переговоры продлились около 75 минут, пишет РИА Новости.

12 мая канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что правительство страны обеспечит подземное хранилище газа «Хайдах» с помощью других газовых поставщиков в том случае, если Газпром не будет заполнять его топливом.

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