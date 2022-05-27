Путин обязал рассчитываться в рублях с рядом иностранных правообладателей

Фото: Пресс-служба Совфеда

Все иностранные правообладатели, поддержавшие санкции против России, будут получать выплаты от российских должников в рублях банках РФ. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин в пятницу, 27 мая.

Согласно документу, счет должен быть открыт должником в уполномоченном банке на имя правообладателя. Если правообладатель не дал письменного согласия на внесение платежа на счет, должник вправе не осуществлять платеж до момента получения такого согласия.

В документе отмечается, что меры были приняты в рамках ответа на недружественные действия Соединенных Штатов.

Указ накладывает такие же обязательства на иностранных правообладателей, которые связаны с недружественными странами, ушли из России из-за санкций, дискредитируют армию РФ, запретили использование в стране своих разработок и товарных знаков, выражают неуважение к власти РФ, ее гражданам или официальным символам.

4 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России допускают появление дополнительных актов к указу президента страны об ответных санкциях, регулирующих наказание для граждан за неисполнение документа.

4 апреля законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций иностранных государств внесли в Госдуму. За исполнение ограничительных мер предусмотрено наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей, лишения свободы сроком до десяти лет.