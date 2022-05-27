Автостоянка появилась на месте незаконной парковки в Черемушках

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Гарибальди, 23/54 Карта всех событий

Вместо незаконной парковки в Черемушках построили автостоянку. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Отмечается, что специалисты обнаружили четыре незаконные пристройки, в которых располагались склады, на улице Гарибальди, владение 23/54, в Черемушках.

— Пристройки общей площадью 138 квадратных метров, а также кирпичный забор находились на участке, не обремененном земельно-имущественными отношениями и не предназначенном для строительства, — рассказал начальник ведомства Иван Бобров.

Кроме того, по его словам, разрешительная документация на возведение данных пристроек отсутствовала, а участок содержался в ненадлежащем состоянии и был захламлен. В результате нелегальные объекты снесли.

Теперь на освобожденном участке находится автостоянка на 15 мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сотрудники госинспекции обнаружили в Донском районе самозахваченную территорию. В настоящее время жители близлежащих домов могут свободно парковать здесь свои автомобили, так как незаконные забор и шлагбаум были снесены.