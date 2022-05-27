Закрылась парковка со шлагбаумом у платформы Кокошкино

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Кокошкино Карта всех событий

Парковка со шлагбаумом № 9901 у платформы Кокошкино закрылась. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В своем Telegram-канале ведомство отметило, что автомобилисты могут воспользоваться бесплатными уличными парковками на улице Ленина, Железнодорожнй и возле пригородных касс.

Кроме того, закрылась перехватывающая парковка № 9223, расположенная у станции Московского метрополитена «Тимирязевская». Отмечается, что автомобилисты могут воспользоваться бесплатной парковкой в Проектируемом проезде № 553 и на Дмитровском шоссе. С полным списком платных городских парковок можно ознакомиться на сайте parking.mos.ru или в приложении «Парковки России».

До этого стало известно, что в Черемушках на месте незаконных строений появилась автостоянка на 15 мест. Специалисты обнаружили четыре незаконные пристройки, в которых располагались склады, на улице Гарибальди, владение 23/54.