Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Закрылась парковка со шлагбаумом у платформы Кокошкино

Лейла Алиева
Город
Закрылась парковка со шлагбаумом у платформы Кокошкино
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Кокошкино Карта всех событий

Парковка со шлагбаумом № 9901 у платформы Кокошкино закрылась. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Закрылась парковка со шлагбаумом у платформы Кокошкино Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В своем Telegram-канале ведомство отметило, что автомобилисты могут воспользоваться бесплатными уличными парковками на улице Ленина, Железнодорожнй и возле пригородных касс.

Кроме того, закрылась перехватывающая парковка № 9223, расположенная у станции Московского метрополитена «Тимирязевская». Отмечается, что автомобилисты могут воспользоваться бесплатной парковкой в Проектируемом проезде № 553 и на Дмитровском шоссе. С полным списком платных городских парковок можно ознакомиться на сайте parking.mos.ru или в приложении «Парковки России».

До этого стало известно, что в Черемушках на месте незаконных строений появилась автостоянка на 15 мест. Специалисты обнаружили четыре незаконные пристройки, в которых располагались склады, на улице Гарибальди, владение 23/54.

изменения Москва Парковки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте