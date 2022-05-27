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Движение на улице Маршала Воробьева временно ограничат из-за строительных работ

Анастасия Колоскова
Город
Движение на улице Маршала Воробьева временно ограничат из-за строительных работ
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Маршала Воробьёва Карта всех событий

С 28 по 30 мая будет ограничено движение транспорта по участку улицы Маршала Воробьева на северо-западе Москвы в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, ограничения будут действовать с 02:30 28 мая до 04:30 30 мая.

Кроме того, на ряде участков в районе этой улицы также будет ограничено движение по ночам и в выходные дни до 29 августа.

Подробнее с местами ограничений можно ознакомиться в инфографике, представленной в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Движение на улице Маршала Воробьева временно ограничат из-за строительных работ Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Также стало известно об ограничении движения транспорта на ряде участков улицы Поляны с 30 мая в связи со строительством инженерных сетей.

Так, движение ограничат на улице Поляны, дом 52, с 30 мая по 28 августа на круглосуточной основе. Помимо этого, с 14 сентября по 10 декабря перекроют движение на улице Поляны от дома 56 до дома 52; с 31 мая по 10 декабря автомобили прекратят движение на улице Поляны в районе дома 75, строение 1.

Помимо этого, с 25 мая стало ограниченным движение транспорта в районе Солдатской и Наличной улиц в связи с проведением строительных работ.

Транспорт Район Строгино Ограничения
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