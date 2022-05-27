Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Волочкова опровергла слухи о романе с таксистом из Азербайджана

Анастасия Колоскова
Общество
Волочкова опровергла слухи о романе с таксистом из Азербайджана
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Спутником Анастасии Волочковой во время отдыха в Турции стал успешный бизнесмен, а не «таксист из Азербайджана». Об этом сообщила сама балерина в одной из социальных сетей.

По словам артистки, она ездила в Турцию в романтическое путешествие, куда ее пригласили друзья и «друг бизнесмен, уроженец Турции, состоятельный и богатый человек».

Волочкова подчеркнула, что в собственности у ее избранника есть 22 элитных автомобиля. Она назвала своего нового возлюбленного «молодым, сексуальным, интересным и светлым» человеком. Балерина похвасталась, что бизнесмен арендовал для нее целый остров, чтобы ее «не донимали толпы и не фотографировали из кустов».

— Я всегда окружена постоянным вниманием мужчин. И вправе сама выбирать, с кем мне отношения выстраивать, как, на какой период и когда их завершать, — цитирует артистку «Газета.ру».

На днях Волочкова вернулась на родину из Турции, где провела неделю с новым возлюбленным. По прилете в Москву она опровергла информацию, что ее якобы депортировали из страны.

Анастасия Волочкова Отношения Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте