«Я не могу ходить»: Малышева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Фото: Youtube / А поговорить?

Телеведущая программы «Жить Здорово» на Первом канале Елена Малышева сообщила подписчикам в своих соцсетях о плохом самочувствии.

— Я практически не могу ходить. Вот так, — сообщила 61-летняя ведущая.

Она уточнила, что находится в своем медицинском центре и готовится к МРТ сустава. После обследования она с доктором предпримет последующие действия.

В частности, Малышева пожаловалась на сильную боль в подвздошной кости, которая причиняет дискомфорт и болезненные ощущения при ходьбе. Звезда решила поделиться этой информацией раньше, чем пойдут слухи о ее здоровье.

В мае Елена Малышева побывала в отпуске и посетила Ташкент. С подписчиками она поделилась положительными эмоциями от отдыха, а также посоветовала поехать в Узбекистан, чтобы прочувствовать все традиции страны.

По приезде в Россию телеведущая перестала появляться в своих соцсетях. Позже звезда записала видеоролик, где заявила об ухудшающемся здоровье, передает StarHit.

До этого Малышева опровергла информацию о закрытии своей передачи на Первом канале и об отъезде из России.