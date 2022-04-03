Малышева опровергла слухи о своем отъезде из России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева опровергла информацию о закрытии своей передачи на Первом канале и об отъезде из России.

По словам ведущей, в настоящее время она находится в российской столице, а слухи о закрытии ее программы не соответствуют действительности, передает РИА Новости.

Недавно телеведущая Ксения Собчак, которая несколько недель назад покинула Россию вместе с ребенком, рассказала, когда планирует вернуться домой. По словам телеведущей, она отправилась в долгожданный отпуск в Турцию. Однако позже журналистку заметили в аэропорту Тель-Авива. После этого Собчак какое-то время не выходила на связь, но в очередном видео, размещенном на ее YouTube-канале, журналистка заявила, что хочет оказаться дома в ближайшее время.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал граждан не критиковать телеведущего Первого канала Ивана Урганта и других знаменитостей, которые уехали из страны.

С начала военной спецоперации на Украине многие отечественные звезды улетели за границу. Так, ведущий программы «Вечерний Ургант» оказался вместе с семьей в Израиле. Многие увидели в этом предательство Родины, хотя Ургант заявлял, что всего лишь уехал в обычный отпуск.