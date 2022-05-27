Руководство компании «МИП-Строй 1» удостоено звания «Инженер года Тоннельной ассоциации России»

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Экспертная комиссия ежегодного всероссийского конкурса Тоннельной ассоциации России (ТАР) дала высокую оценку деятельности и достижениям представителей топ-менеджмента компании «МИП-Строй 1». Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

— Генеральный директор компании Константин Маслаков удостоен звания «Инженер года Тоннельной ассоциации России» в области строительства метрополитенов Российской Федерации. Почетное звание также получил первый заместитель генерального директора Алексей Надыршин — за успехи в сфере строительства городских и горных автомобильных и железнодорожных тоннелей, — говорится в сообщении.

Конкурс на звание инженера года проводится Тоннельной ассоциацией России ежегодно с 2011 года. Комиссия оценивает вклад кандидатов в развитие инженерной отрасли, а также высокий уровень компетенций и такие качества, как самостоятельность технического мышления, сочетание профессиональных знаний и практических навыков.

До этого Генеральный директор «МИП-Строй 1» Константин Маслаков сообщил, что активно идет архитектурная отделка пассажирской зоны станция «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро.