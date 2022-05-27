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Викторина о библиотеках Москвы стартовала в «Активном гражданине»

Лейла Алиева
Город
Викторина о библиотеках Москвы стартовала в «Активном гражданине»
Фото: библиотека им Н.А. Некрасова

Новая серия «Большой викторины» появилась в проекте «Активный гражданин». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 27 мая.

Викторина посвящена Общероссийскому дню библиотек, который отмечается 27 мая. Участникам необходимо будет ответить на восемь вопросов о библиотеках Москвы. Например, вспомнить второе название библиотеки имени Анны Ахматовой или какими книгами сами пользователи проекта решили пополнять фонды московских читален в первую очередь.

Кроме того будут вопросы о библиотеках, вышедших за рамки привычного формата и ставших культурными медиацентрами, где посетители могут не только взять книгу, но и выпить кофе, поработать.

Все участники викторины получат по 20 баллов, а за каждый правильный ответ — еще по пять. Обменять их можно на сувениры площадки ag-vmeste.ru, передает официальный сайт мэра города.

До этого стало известно, что выставку редких книг представит Музей Победы в Общероссийский день библиотек. Будут представлены такие раритетные печатные издания, как «Справочник командира инженерных войск», учебное пособие «Спутник партизана».

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