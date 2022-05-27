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Профессор оценил уровень летальности от обезьяньей оспы

Анастасия Колоскова
Общество
Профессор оценил уровень летальности от обезьяньей оспы
Фото: Pexels

Уровень летальности от оспы обезьян может достигать 15 процентов, что сопоставимо с натуральным заболеванием. Об этом сообщил профессор-вирусолог, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко.

— Если анализировать литературу Африки, то там летальность достигала 10-15 процентов среди заболевших, это примерно как при натуральной оспе, которая была угрозой для человечества, — рассказал ученый.

Он не исключил возможность распространения обезьяньей оспы России. По словам Бутенко, вакцинация от натуральной оспы, которая проводилась 40 лет назад, может оказаться неэффективной против новой формы болезни. При этом, вирусолог отметил, что ограниченность коммуникаций положительно скажется на статистике в стране, передает «Говорит Москва».

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, однако они небольшие. По словам главы ведомства, на сегодняшний день нет никакой необходимости прививать от новой оспы всех граждан России. Однако следует приложить усилия для самостоятельной защиты и соблюдать соответствующие предписания.

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