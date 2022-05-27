Сотрудники четырех московских читален рассказали о библиотеках в старинных особняках

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Московская область, Химки, Спартаковская улица, 9 Карта всех событий

Сотрудники четырех московских читален в пятницу, 27 мая, рассказали, как живут библиотеки в старинных особняках.

Библиотека-читальня имени А.С. Пушкина. Особняк Мамонтовых.

Библиотека располагается в этом здании с 1912 года. Она основана в 1899 году в честь столетия со дня рождения Александра Пушкина, а первоначально находилась на Немецкой улице (сейчас — Бауманская). В особняк возле церкви Богоявления в Елохове ее «переселила» Московская городская Дума.

— Здание вообще интересно большим количеством разнообразных каминов, выполненных из разных сортов мрамора. Мой любимый находится в зале, где раньше была столовая. Он сделан из редкого вида мрамора, очень красивого, с красными и серо-зелеными всполохами, — отметила Мария Галкина, экскурсовод, сотрудница отдела специальных проектов.

Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева. Дом дворян Петрово-Соловово

История библиотеки имени И.С. Тургенева связана с известной купеческой фамилией. Ее основала в 1884 году предпринимательница и меценатка Варвара Морозова, жена совладельца Тверской мануфактуры Абрама Морозова. На свои деньги она возвела на площади Мясницкие Ворота (ее вскоре переименовали в Тургеневскую) здание для читальни. Библиотека стала одной из самых популярных в городе, пережила Вторую мировую войну.

Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова. Дом Николая Третьякова

Ранее на месте роскошного каменного особняка на Сущевской улице находился деревянный двухэтажный дом художника-мариниста Алексея Боголюбова, построенный в 1878 году. Прожив здесь недолго, Боголюбов продал дом Николаю Третьякову — племяннику известного мецената. В читальне находится крупнейший в Москве общедоступный фонд музыкальной литературы: больше 100 тысяч изданий.

Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева». Доходный дом XIX века

Дом А.Ф. Лосева — одна из молодых библиотек в городе, она открылась всего 18 лет назад. Читальня располагается в доме XIX века, принадлежавшем в разное время Чаадаевым, Голицыным, Кокошкиным и другим известным семьям.

Основу современной библиотеки составили личные книги Алексея Федоровича Лосева и его супруги, Азы Алибековны Тахо-Годи. Кроме 11-тысячного книжного собрания из домашней библиотеки Лосева, сегодня тут можно увидеть личные вещи философа: кресло-качалку, шерстяной плед, очки, а также знаменитую шелковую черную шапочку, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Викторина посвященная Общероссийскому дню библиотек, началась в «Активном гражданине». Все участники викторины получат по 20 баллов, а за каждый правильный ответ — еще по пять.