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Эксперты рассказали, как определить инфаркт в молодом возрасте

Георгий Соланович
Общество
Эксперты рассказали, как определить инфаркт в молодом возрасте
Фото: Depositphotos

Полагать, что инфаркт — болезнь, которая настигает человека в пожилом возрасте, ошибочно, — он часто встречается и среди молодых. Эксперты выяснили, как выявить и предупредить появление недуга.

Первое, что стоит сделать — составить семейный анамнез, так как некоторые болезни могут передаваться по наследству. Инфаркт, например, часто встречается в семьях с гиперхолестеринемией (СГХС).

Кроме того, рекомендуется измерить объем талии. Если он выше нормы (104 сантиметра у мужчин, 80 — у женщин), то риск инфаркта возрастает в несколько раз.

В выявлении недуга может помочь и измерение артериального давления. Если данные выше, чем 130 на 90, то стоит немедленно обратиться к врачу.

Помимо этого, риск сосудисто-сердечных заболеваний высок у людей с повышенным уровнем «плохого» холестерина (ЛПНП) и нарушением жирового обмена, передает Пятый канал.

До этого кардиолог Анна Кореневич объяснила, как уменьшить холестериновые бляшки. По ее словам, для начала необходимо провести медицинские исследования.

Если у пациента обнаружат холестериновые бляшки, то с этой проблемой нужно работать, чтобы не допустить осложнений в виде инфаркта или инсульта. Как отмечают медицинские специалисты, бляшки могут сокращаться в размерах почти втрое.

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